Cotia terá semana de frio e calor extremos; veja a previsão

Nesta segunda-feira (26), por exemplo, a mínima prevista é de 7ºC e a máxima não passará de 13ºC; veja como fica no decorrer da semana

Cidade de Cotia. Foto: Vagner Santos

Não vai ter meio termo no tempo em Cotia nesta semana. O calor e o frio extremos tomarão conta do clima na cidade. É o que diz a previsão do portal Clima Tempo.

O município teve um domingo nublado e gelado com a chegada da massa de ar polar que atinge a região. A temperatura ao longo da tarde foi de apenas 9°C.A previsão é que o começo da semana seja ainda mais frio. Nesta segunda-feira (26), por exemplo, a mínima prevista é de 7ºC e a máxima não passará de 13ºC, mesmo com a possibilidade de sol ao longo do dia.Na terça (27), o frio poderá ser ainda mais intenso. A expectativa é a de que a mínima seja de 6°C, embora a máxima suba até 15°C, com sol entre algumas nuvens.A previsão é de que na quarta-feira (28) o tempo comece a esquentar um pouco mais na parte da tarde, com máxima de 19ºC. Porém, as manhãs e noites continuarão geladas, com mínimas de 8ºC.Já a partir de quinta-feira (29), segundo o Clima Tempo, as temperaturas se elevarão mais, com máxima de 24ºC e mínima de 11ºC.E assim deve permanecer o tempo na sexta (30) e no final de semana, com temperaturas oscilando entre 12ºC e 27ºC.