Comerciante que teve moto furtada em Cotia desabafa: “Não temos segurança na cidade”

Motocicleta foi furtada em plena luz do dia no centro do município; veja as imagens

Imagens compartilhadas com o Cotia e Cia

que teve sua moto furtada nesta quinta-feira (22) em plena luz do dia no centro de Cotia, desabafou ao conversar com o Cotia e Cia sobre o ocorrido. A comerciante Patrícia Silva Clementino, desabafou ao conversar com o Cotia e Cia sobre o ocorrido.

Sua motocicleta estava estacionada em frente ao seu comércio, quando foi furtada por dois homens que chegaram em uma moto. O crime aconteceu às 12h, na Rua Silvio Pedroso., desabafa.Ela disse que seu marido iria buscar a filha na escola e havia estacionado a motocicleta no local há cerca de 8 minutos. “Ficou só às parcelas para eu paga agora”, lamenta.Uma câmera de segurança flagrou o momento do crime. Pelas imagens, é possível ver dois homens chegando em uma moto. O homem que está na garupa desce. Ele vai em direção à motocicleta, que está estacionada, tira duas ferramentas do bolso da blusa e consegue furtá-la em menos de 20 segundos.A moto é uma Honda XRE 300 placa GDA 0C71. Qualquer informação, ligar para o 190.Veja abaixo as imagens: