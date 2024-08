Carreta pega fogo no Rodoanel em Osasco nesta terça-feira (6)

Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu; incidente provoca lentidão

Foto: Artesp

Uma carreta que transportava 25 toneladas de polietileno pegou fogo na manhã desta terça-feira (6) no km 20 do Rodoanel Mario Covas, em Osasco. Não houve feridos, segundo o Corpo de Bombeiros.

De acordo com a CCR Rodoanel, a carreta trafegava sobre a faixa 4 de rolamento, quando apresentou problemas no sistema de freios, vindo aquecer e incendiar em seguida.De acordo com os Bombeiros, o incêndio foi controlado por volta das 8h. A carreta permanece na baia aguardando recurso particular.O incidente provocou lentidão de, pelo menos, 10 quilômetros.