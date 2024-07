Shopping da região promove Campeonato de Futebol Digital com PS5 para o campeão

O evento que vai até 11 de agosto vai premiar o vencedor na categoria profissional com um PlayStation 5.









Sucesso em todas as edições, o Campeonato de Futebol Digital está de volta ao Raposo Shopping para agitar os amantes do futebol e videogame. Em parceria com a empresa Aluga Games o evento vai até 11 de agosto. As disputas no EA Sports FC24 serão realizadas de quarta a domingo, das 16h30 às 22h, no piso São Paulo, que será totalmente tematizado, criando o ambiente ideal para a competição. A final será promovida nos dias 31 de agosto e 1 de setembro, com jogos de ida e volta. O grande campeão na categoria profissional vai faturar um Playstation 5.Para participar é preciso preencher a ficha de inscrição presencialmente mediante o pagamento de uma taxa de R$ 50. Menores de idade podem participar, desde que acompanhados por um de seus responsáveis legais.Além das partidas oficiais, os participantes poderão treinar gratuitamente, uma vez por dia, mediante o resgate do cupom de participação no aplicativo do Raposo Shopping (disponível para download gratuito na Play Store e na Apple Store ).– 3º Campeonato de Futebol DigitalPiso São Paulo do Raposo Shopping (Rod. Raposo Tavares, km 14,5 – Jd. Boa Vista – São Paulo/SP.)até 11 de agosto, de quarta a domingo, das 16h30 às 22h: livreR$50