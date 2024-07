Edital de convocação Associação Rejuvenescer de Cotia

Leia EDITAL DE CONVOCAÇÃO

1. ratificação do endereço da sede do Rejuvenescer.

2.- nova redação ao § 1º do artigo 17;

3. nova redação à alínea IV do artigo 20 com acréscimo de 2 alíneas;

4. nova redação ao artigo 29.

3.- Outros assuntos de interesse da Associação Rejuvenescer de Cotia.

Presidente





APARECIDA MARIA BONINI

Secretária





A PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REJUVENESCER DE COTIA, CNPJ nº 02.060.904/0001-38, de acordo com seu Estatuto Social, CONVOCA todos os associados que estejam em pleno gozo de seus direitos e deveres estatutários para participarem de Assembleia Geral Extraordinária para reforma dos estatutos que será realizada em 25 de julho de 2024, às 14:00 horas, em sua sede à Avenida Antônio Mathias de Camargo, 370, Jardim Leonor, Cotia, SP.A pauta da Assembleia Geral é a seguinte:A Assembleia instalar-se-á em primeira convocação com a maioria absoluta de seus membros, ou após uma hora com pelo menos 1/3 (um terço) nas convocações seguintes.E para que ninguém possa alegar ignorância ou desconhecimento no futuro, é dada ampla publicidade ao presente Edital, inclusive com afixação na sede da Associação Rejuvenescer de Cotia, publicação no WhatsApp e facebook da Associação, e publicação em jornal eletrônico.Cotia, 11 de julho de 2024INES GOMES DE OLIVEIRA