SP terá 33 escolas estaduais em 29 cidades sob gestão da iniciativa privada

Autorização de licitação foi assinada por Tarcísio de Freitas nessa terça-feira (11)

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) autorizou a abertura de licitação para a concessão de serviços administrativos e de manutenção de 33 escolas estaduais à iniciativa privada. A Parceria Público-Privada (PPP) prevê que as empresas fiquem responsáveis pela construção e gestão dessas unidades.

O leilão para terceirizar a construção e gestão das escolas acontecerá em setembro. Essa será a primeira parceria público-privada em unidades escolares no estado.O governo estadual afirma que a empresa privada oferecerá serviços não-pedagógicos: apoio escolar, tecnologia da informação; serviços de gestão de utilidades; serviços administrativos; alimentação; vigilância e portaria; limpeza; jardinagem e controle de pragas; manutenção e prevenção.As unidades de ensino serão construídas em 29 cidades e vão oferecer 35,1 mil vagas de tempo integral na rede estadual de Ensino Fundamental II e Médio. Os investimentos serão de R$ 2,1 bilhões ao longo dos 25 anos da concessão.O projeto deve ser dividido em dois lotes. O primeiro deles, o Oeste, envolve a construção de 17 escolas, com 462 salas de aula e 17,1 mil vagas. Elas vão atender Araras, Bebedouro, Campinas, Itatiba, Jardinópolis, Lins, Marília, Olímpia, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Claro, São José do Rio Preto, Sertãozinho e Taquaritinga.Já o Lote Leste terá 16 unidades de ensino, que vão atender 17,6 mil alunos em 476 salas de aula. As escolas serão construídas em Aguaí, Arujá, Atibaia, Campinas, Carapicuíba, Diadema, Guarulhos, Itapetininga, Leme, Limeira, Peruíbe, Salto de Pirapora, São João da Boa Vista, São José dos Campos, Sorocaba e Suzano.As novas escolas terão três modelos, de 21 salas de aula, 28 salas de aula e 35 salas de aula.