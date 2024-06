Mais de 1,4 mil veículos em Cotia estão com o IPVA em atraso; veja como consultar

Dívidas dos últimos 3 anos somam mais de R$ 2 milhões; dinheiro que o estado deixou de arrecadar seria investido em saúde e educação, segundo o governo

Raposo Tavares, Cotia. Foto: Linhas Metropolitanas

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) notificou, na sexta-feira (21), proprietários de 1.472 veículos em Cotia que estão com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) atrasado desde 2021.

Eles foram notificados apenas pelo Diário Oficial do estado - ninguém vai receber carta em casa. Caso o veículo esteja financiado no banco, a instituição financeira é quem receberá o aviso.O total das dívidas do IPVA em Cotia, segundo a Sefaz-SP.Em todo o estado de SP, 1.983.527 donos de carros foram notificados, totalizando R$ 3.028.179.433,16 milhões de impostos não pagos.As notificações trazem a identificação do proprietário e do veículo, os valores do imposto a pagar, a multa incidente e os juros por mora. A consulta online, inserindo CPF/CNPJ ou placa do veículo,Para regularizar o imposto, o pagamento pode ser realizado pela internet ou nas agências da rede bancária credenciada, utilizando o serviço de autoatendimento. Para isso, basta informar o número do Renavam do veículo e o ano do débito do IPVA a ser quitado.Há também a opção de pagamento via Pix. Para utilizar a modalidade, é necessário acessar a página do IPVA no portal da Sefaz-SP, informar os dados do veículo e gerar um QR Code, que servirá para o pagamento.Segundo o governo, o dinheiro que o estado deixou de arrecadar com o imposto seria investido em obras de infraestrutura e na prestação de serviços, como saúde e educação.