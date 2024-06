Escola de Cotia arrecada 100 mil tampinhas para instituição que ajuda crianças com câncer

Iniciativa contou com a participação dos pais e responsáveis dos alunos, professores e demais colaboradores

Foto: Juliano Barbosa / Prefeitura de Cotia

Desde o início deste ano letivo, a Escola Municipal Samuel da Silva Filho, no bairro Mirante da Mata, vem promovendo uma grande mobilização que resultou na arrecadação de 100 mil tampinhas plásticas. Os estudantes contaram com a participação ativa de pais, responsáveis, professores e demais colaboradores em prol do Projeto ‘Tampinhas que Curam’ que, por meio da venda das tampinhas, uma associação socioambiental reverte os recursos para o tratamento de crianças com câncer.

Os alunos participam de todo o processo, desde a entrega das tampinhas na escola, até a contagem e triagem do material. Este ano, o projeto foi dividido em duas etapas: no primeiro bimestre, foram coletadas 40 mil tampinhas, já no segundo bimestre, a escola encerrou o ciclo com 60 mil tampinhas arrecadadas. A ideia foi encabeçada pelo professor de Educação Física, Rodrigo Pires da Silva, conhecido como Digão. Em 2023, o projeto totalizou 104 mil unidades de tampinhas.No primeiro semestre deste ano, a mobilização quase igualou a quantidade arrecadada durante todo o ano anterior. Digão ressaltou que, além de contribuir para meio o ambiente, o projeto também abrange a solidariedade entre as crianças., disse o professor.O diretor da escola, André Domingues de Oliveira, destacou o engajamento dos alunos para com o projeto., explicou.Quem quiser pode deixar as tampinhas de plástico na escola e contribuir com esta ação socioambiental em favor de crianças em tratamento de câncer. A EM Samuel da Silva Filho fica na rua Dolores Duran, 24, Parque Mirante da Mata. Para saber mais sobre o Projeto Tampinhas que Curam basta acessar as redes sociais da iniciativa: (@tampinhasquecuram).