Supermercados de Cotia também estão limitando a compra de arroz

Foto: Rudney Oliveira - Cotia e Cia

Os supermercados de Cotia, assim como lojas de todo o Brasil também estão restringindo o números de pacotes de arroz que podem ser comprados por pessoa.

Em um supermercado em Caucaia do Alto por exemplo, a limitação é de 3 pacotes de 5 kilos por cliente. Em uma outra loja no mesmo bairro a limitação era de 2 pacotes.

Os valores também subiram nos últimos dias, a reportagem encontrou 5 quilos entre 25 e 40 reais. Ainda não há registro de falta.

Esse comportamento é um reflexo das enchentes no Rio Grande do Sul, estado responsável pela produção de 70% do arroz consumido no país. O problema, no entanto, não é de desabastecimento e sim de logística.





A maior parte do arroz do estado já foi colhida mas, por ora, não pode ser enviado para o restante do Brasil devido ao bloqueio nas estradas. A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) garante que não tem risco de faltar o produto nas prateleiras.





A Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz) também reforçou que é um problema de curto prazo que deve ser amenizado nos próximos dias.





Para minimizar os efeitos dessa falta temporária, o Governo Federal também autorizou a importação excepcional de até 1 milhão de toneladas do grão pela Companhia Nacional de Abastecimento.





*Com informações Band News.