SP recebe exposição imersiva da saga ‘Harry Potter’

A Oca, no Parque Ibirapuera, inaugura em agosto a exposição imersiva Harry Potter: The Exhibition, que explora os bastidores, cenários, personagens e figurinos das sagas Harry Potter e Animais Fantásticos.

A exposição é uma celebração para os fãs de Harry Potter, reunindo uma coleção de artefatos autênticos dos filmes, trajes usados pelos próprios atores e recriações meticulosas de cenas e cenários icônicos.

O público também poderá visitar uma galeria multimídia dedicada ao Castelo de Hogwarts, com elementos icônicos como o Salgueiro Lutador, Dementadores e o Mapa do Maroto, onde os convidados verão o nome aparecer.

As vendas dos ingressos começam no dia 23 de abril através do site harrypotterexhibition.com e da