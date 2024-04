“Ilhados”, moradores reclamam de transtornos causados por obra da Sabesp em Cotia

Veja o que disse a Sabesp sobre o caso

Problema ocorre na Estrada do Padre Inácio. Foto enviada para a coluna Fala Cidadão

Jardim Museu, em Cotia, estão praticamente “ilhados” devido aos transtornos causados por uma obra da Sabesp. O problema ocorre na Estrada do Padre Inácio. #FalaCidadão: Moradores doestão praticamentedevido aos transtornos causados por uma obra da Sabesp. O problema ocorre na





“A Sabesp está fazendo a ligação das tubulações para levar água pro bairro, mas aí choveu e esse é o resultado”, relatou a moradora Ana Paula, ao enviar as fotos para a coluna Fala Cidadão, do Cotia e Cia.





Foto enviada por Ana Paula



Segundo Ana, a região já não tem manutenção “há um bom tempo”. “A estrada vive esburacada e é ruim de acesso”, diz. No entanto, o que já era ruim, ficou ainda pior, de acordo com ela.





A estrada não chega a ficar intransitável quando chove normalmente. Forma barro, sim, mas nem tanto, Como a Sabesp está mexendo lá, abrindo buracos para passar a tubulação, eles só jogaram a terra em cima, do jeito que estava. Então, agora ficou intransitável, de fato





Procurada, a Sabesp informou que a obra faz parte do plano de crescimento da cobertura no abastecimento de água no município “e beneficiará cerca de 120 imóveis da região”. “Os trabalhos ocorrem em estrada de terra, e eventuais danos à via serão corrigidos”, disse em nota.