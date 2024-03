Polícia descobre “casa bomba” em Cotia e apreende mais de 4 mil porções de cocaína

Além das drogas, 4 rádios comunicadores e 7 munições de calibre 38 também foram apreendidos

Foto: Polícia Civil

Uma ação conjunta da Polícia Civil com a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia apreendeu 4.247 porções de cocaína, além de 4 rádios comunicadores e 7 munições de calibre 38.





A casa bomba foi descoberta após denúncia. As drogas estavam armazenadas em um barraco no interior de uma comunidade na região conhecida como Morro do Macaco.





Não havia ninguém no local. O caso foi apresentado na Delegacia de Cotia.