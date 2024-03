Mercado em Cotia será reinaugurado em novo espaço nesta quinta-feira (7)

Bora fazer umas compras e aproveitar as promoções?

Novo Point da Gula. Foto: Cotia e Cia

Nesta quinta-feira (7), a partir das 9h, acontece a reinauguração do mercado Point da Gula, em Cotia.





O novo espaço onde está instalado o comércio é maior, mais arejado e aconchegante para você e sua família realizarem suas compras.





O “novo Point da Gula” está localizado na Avenida Antônio Mathias de Camargo, 545, região central de Cotia – praticamente ao lado de onde ele estava.





Cotia e Cia acompanhará a reinauguração e mostrará todas as promoções do dia. Fiquem de olho nas nossas redes sociais.













SOBRE O POINT





O mercado Point da Gula reúne as melhores marcas com os menores preços e é pertinho do centro de Cotia.





Lá, você encontra uma variedade incrível de produtos. Congelados, bebidas, higiene e limpeza, enlatados, frios, laticínios e muito mais.





E o point é realmente da gula, pois é impossível você entrar lá e comprar poucas mercadorias





Tem o básico como macarrão, feijão, molho de tomate e um corredor inteiro de bolachas e biscoitos.





No Point da Gula você encontra até picanha e outras carnes nobres.





O estabelecimento está localizado na Av. Antônio Mathias de Camargo, 545 - Centro, Cotia. O Point funciona de segunda-feira à sábado, das 9h às 20h, e domingo e feriados das 8h às 14h.