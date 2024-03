Homem que abastecia “biqueiras” em Osasco é preso com mais de 860 porções de drogas

Além de Osasco, ele abastecia pontos de drogas em Carapicuíba, segundo a Polícia Civil

Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil apreendeu mais de 860 porções de drogas em um imóvel na rua Luís Ferrari, na região da Vila Yolanda, em Osasco, na última quinta-feira (13). Um homem, que estava em posse dos entorpecentes, foi preso por tráfico.





Investigadores descobriram a identificação de um homem que seria o responsável por abastecer diversos pontos de vendas drogas nas regiões de Osasco e Carapicuíba.





Com as informações da rotina do suspeito, a equipe realizou campana e conseguiu abordá-lo em frente à sua casa, enquanto ele levava uma sacola de drogas até o carro.





Durante a abordagem, o homem confessou o crime e, após ser questionado, levou os policiais até outro imóvel onde armazenava mais entorpecentes.





No local, além das drogas, a polícia encontrou três munições de armas de fogo e anotações com informações sobre o tráfico.





O indiciado confessou aos agentes que recebia R$ 100 por dia para armazenar os entorpecentes. No total, 861 porções de drogas, sendo 311 de cocaína e 550 de skunk foram apreendidas, além de R$ 1.300 em dinheiro.





O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, e o caso registrado no 1° Departamento Policial de Carapicuíba.