Homem mata motociclista com chave de fenda durante briga de trânsito

Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu

Foto: TV Globo

Um homem de 37 anos morreu durante uma briga de trânsito, no bairro Rio Pequeno, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (14).





Segundo o portal Metrópoles, ele estava de moto com a namorada quando se desentendeu com um motorista, que o agrediu com uma chave de fenda.





De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima estava em uma motocicleta Harley Davidson, na cor bege, junto com sua companheira, de 42 anos, na garupa. Segundo o registro, o motorista de um Montana branco teria “fechado” a moto, provocando a queda da mulher.





Ela foi socorrida por guardas municipais. Na sequência, os dois homens passaram a brigar. O motociclista acompanhou o homem que estava no carro até a Rua Professor José Kliass. No local, o motorista desceu do veículo e “desferiu um golpe com uma chave de fenda” contra a vítima, conforme o boletim de ocorrência.





A Polícia Militar (PM) informou que o motociclista foi socorrido no Hospital São Luiz, mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre o motorista que matou a vítima.