Quadros foram localizados em um terreno com mato alto

Foto: GCM de Cotia / Reprodução

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia localizou, nessa segunda-feira (5), 14 quadros de motocicletas na rua Caminho do Furquim, no Jardim Santa Paula. Os quadros estavam em um terreno com mato alto.





Os quadros foram levados até a Delegacia de Cotia e depois encaminhados ao pátio municipal.





A Polícia Civil de Cotia investiga o caso.