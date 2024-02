Funcionária do Animália Park sofre acidente em brinquedo e é socorrida ao Hospital de Cotia

Uma funcionária do Animália Park, em Cotia, sofreu acidente em um dos brinquedos na noite desse sábado (3). Ela foi socorrida ao Hospital de Cotia por uma ambulância.





O Cotia e Cia apurou que a funcionária é operadora do brinquedo chamado Bear Mountain, uma montanha-russa onde os carrinhos giram enquanto fazem o percurso.





Ela teria sofrido o acidente no momento em que tentava resolver um problema em um dos carrinhos, que acabou prensando a sua perna. Quem presenciou a cena disse que "viu muito sangue" e que o acidente causou lesões graves.





A funcionária foi socorrida até o Hospital Regional de Cotia, onde passou por uma cirurgia e seguia internada até a última atualização dessa reportagem.





Cotia e Cia entrou em contato com o Animália Park, que confirmou o acidente com a funcionária e disse que enviaria uma nota sobre o caso ainda neste domingo (4). Assim que o posicionamento for enviado, será acrescentado aqui.