Procurado pela justiça se esconde em banheiro de farmácia para não ser preso em Osasco

Policiais realizavam a Operação Força Total





Policiais que realizavam a Operação Força Total em Osasco no fim da última semana prenderam um criminoso procurado pela justiça que tentou se esconder no banheiro de uma farmácia.





Os Policiais Militares estavam em patrulhamento pela Avenida Hirant Sanazar e perceberam quando o homem, que estava dentro de uma farmácia, correu para os fundos do estabelecimento comercial ao notar a presença policial.

Ele foi localizado dentro do banheiro e confessou que era procurado pela Justiça. Após constatado o mandado de prisão, o indivíduo foi conduzido ao 6º Distrito Policial.





O nome do procurado e da farmácia não foram divulgados.





Sobre a Operação Força Total:





No total, 97 pessoas foram abordadas e 18 veículos foram fiscalizados durante a ação.O patrulhamento foi reforçado com o apoio tático e especializado de 11 viaturas da Força Tática, além de 10 viaturas do 5º Batalhão de Ações Especiais (BAEP), incluindo o Pelotão de Canil da unidade.