Polícia fecha ‘casa bomba’ e apreende 35 kg de drogas em Embu das Artes

Foto: Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil apreendeu mais de 35 quilos de drogas, entre maconha, cocaína, haxixe e crack, em uma casa-bomba em Embu das Artes, na última sexta-feira (19). Dois homens, um de 20 e outro de 24 anos, foram presos. O caso ocorreu no Jardim Casa Branca.





Segundo a polícia, uma equipe recebeu informações sobre o local de armazenamento de drogas e se deslocou até o endereço. Ao chegar no local, notaram um homem que aparentava estar trabalhando como “olheiro”. Na abordagem o homem confirmou que estava de campana e apontou a casa do “gerente”.





Na casa indicada os policiais foram recebidos pela esposa do suspeito. Durante vistoria foi encontrada uma quantia de R$ 3.103,00 em dinheiro e uma porção de drogas. Durante a apreensão, o suspeito levou os policiais ao local de armazenamento, a “casa bomba”, que ficava próximo a sua casa.





No total, foram apreendidos 1,3 mil papelotes e um saco a granel de cocaína, 39 tijolos e um saco a granel de maconha, três tijolos de haxixe e sete tijolos de crack. As drogas somadas totalizaram 35,5 quilos. Também foram recolhidos no local dois celulares e R$ 3,1 mil em espécie.





A dupla foi presa e encaminhada à 6ª Delegacia da Dise, do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), onde o caso foi registrado como tráfico de drogas e associação ao tráfico.