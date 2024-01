Governo de SP inclui 126 imóveis de Cotia no Casa Paulista; Programa garante subsídio de R$ 13 mil

Governo de SP incluiu 3 novos empreendimentos, 1 na região de Caucaia do Alto e 2 na região central.









O Governo de São Paulo anunciou nesta semana a 4ª Etapa do Casa Paulista, o programa estadual programa estadual disponibiliza crédito imobiliário para famílias que recebem até três salários mínimos por mês adquirirem seu primeiro imóvel.

Em Cotia, o governo de SP incluiu três empreendimentos no programa, são eles: Residencial Das Maritacas, Residencial Montserrat e Residencial Portinari (veja no fim os endereços completos) o subsídio será de R$ 13 mil. Ao todo são 126 unidades disponíveis.





O valor do subsídio, por meio de carta de crédito do Governo de São Paulo, varia de R$ 10 mil e R$ 16 mil, de acordo com a localização do empreendimento. O valor é depositado diretamente na conta do beneficiado, para ser utilizado exclusivamente na compra de uma residência.Para ter acesso ao benefício, o interessado deve se enquadrar no critério de renda, não possuir imóvel no próprio nome, escolher a propriedade que pretende adquirir, fazer uma simulação de financiamento com um funcionário ou correspondente da Caixa Econômica Federal e receber a aprovação pela instituição financeira.- Rua Vereador Nelson Joaquim Da Silva, 858 - Lageado - Cep 06702-675 (35 unidades)