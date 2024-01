Funcionário corre atrás de bandido por 1 km após tentativa de roubo em açougue

Caso ocorreu na tarde dessa quinta-feira (11), em Cotia; veja o desfecho

Caso ocorreu na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Foto: Google Street Views

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia prendeu em flagrante, na tarde dessa quinta-feira (11), um homem de 25 anos que tinha tentado roubar um açougue no centro da cidade. Ele foi detido após fugir por cerca de um quilômetro.





Segundo a ocorrência, assim que entrou no estabelecimento, o homem pediu um kg de carne e se dirigiu até o caixa. Nesse momento, ele sacou uma faca e anunciou o assalto.





No entanto, um funcionário do açougue viu a situação e correu atrás do homem, que não conseguiu levar a carne.





Com ajuda de populares, o funcionário conseguiu alcançar o indivíduo no Terminal Metropolitano de Cotia, cerca de um km do comércio. Mas ele conseguiu escapar e correu até o Atacadão, onde foi contido por populares novamente.





A GCM foi acionada e compareceu no local. O homem estava machucado e foi levado até uma unidade de saúde. Após ser liberado, ele foi encaminhado até a Delegacia de Cotia, onde o crime foi registrado.