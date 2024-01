Edital de Convocação para assembleia extraordinária Associação Residencial Bosque do Sol

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária Dia 27 de janeiro de 2024 sábado 10:00 horas





O Diretor Presidente da Associação Residencial Bosque do Sol, Sr. Cláudio Luis Lerro Pereira dos Santos, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados por meio deste edital, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no próximo dia 27 de janeiro de 2024, sabado às 10:00 horas em primeira chamada, com cinquenta por cento mais um dos associados ou 10:30 horas em segunda chamada com qualquer número dos presentes.





A assembleia será realizada no salão de festas da Associação Residencial Bosque do Sol na Rua Represinha, Nº 1.915 – Quinta dos Angicos – Cotia – SP

A pauta da Assembleia será a seguinte: 1. Aprovação de Propostas para contratação de Administradora.

2. Eleição de dois membros suplentes do Conselho Fiscal com mandato até.

3. Análise e aprovação de projeto para instalação de guardil na piscina.

4. Prazo de uso das áreas comuns.



O Associado poderá fazer-se representar por procuração, com firma reconhecida (paragrafo segundo do artigo 19). A procuração deverá conter a qualificação do procurador e o poder concedido, devendo ser encaminhada à Partner Adm de condomínios, no endereço Av. Elias Alves da Costa, Nº 411 3º Andar Sala 37 Centro de Vargem Grande Paulista até as 16:00 horas do dia 26/01/2024.

Os candidatos ao Conselho Fiscal deverão formular sua candidatura através do email atendimento@partneradm.com.br, impreterivelmente até o dia 25/01/2024.

Para participar da Assembleia o proprietário ou seu procurador deverá portar documento oficial com foto para a identificação.





Convém lembrar, por fim, que: A ausência dos senhores Associados não os desobriga de aceitarem como tácita concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados.

As decisões proferidas serão obrigatórias aos ausentes, bem como aos impedidos de votar.

Cotia (SP), 09 de janeiro de 2024.

Cláudio Luis Lerro Pereira dos Santos

DIRETOR PRESIDENTE