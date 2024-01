Crime bárbaro: padrasto é preso por espancar criança de 2 anos até a morte

Segundo a polícia, o menino apanhou tanto que o fígado dele estourou; laudo pericial aponta também sinais de violência no ânus da criança





Foto: Reprodução / Record





Um homem de 21 anos foi preso acusado de bater em um menino de 2 anos até a morte. O crime aconteceu no último domingo (31), em Vargem Grande Paulista. A criança era enteada do homem.





Segundo o programa Cidade Alerta, da Record TV, ele já tem passagens por tráfico de drogas e já havia cometido violência doméstica contra a mãe do garoto. Segundo familiares, o menino tinha muito medo do padrasto.





De acordo com a polícia, a mãe do menino pediu que o padrasto o colocasse para dormir e, no dia seguinte, o encontrou já sem vida. A mãe também é investigada.





O laudo pericial aponta que o menino foi espancado e também havia sinais de violência no ânus da criança, o que indica que ela pode ter sofrido abuso sexual.





Segundo a delegada responsável pelo caso, o menino apanhou tanto que o fígado dele estourou. O laudo ainda indica sinais de asfixia.





O crime é investigado pela Delegacia de Vargem Grande Paulista.