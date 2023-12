Itapevi oferece 45 vagas em pedagogia via processo seletivo no polo da UAB

Veja como se inscrever

Foto: Prefeitura de Itapevi

O Instituto Federal São Paulo (IFSP) abriu, nessa terça-feira (12), as inscrições para o processo seletivo do primeiro semestre de 2024 em todo estado. Para o polo UAB (Universidade Aberta) de Itapevi são oferecidas 45 vagas em modalidade EaD (Ensino a Distância) para os cursos de licenciatura em Pedagogia e Educação Profissional e Tecnológica.





O cadastro pode ser feito até o dia 28 de dezembro (quinta-feira) às 23h59. Ao todo, são ofertadas 720 vagas para o curso distribuídas em 16 polos no estado de São Paulo.





Do total de 45 vagas, 11 vagas são reservadas para professores da Educação Básica em efetivo exercício no ano de 2024, 23 vagas são reservadas para estudantes de escolas públicas e 11 vagas são para ampla concorrência.





O polo UAB Itapevi funciona nas instalações da Secretaria de Educação (Rua Irineu Chaluppe, 65 – Centro). Os cursos são gratuitos, realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma online na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com tutores e facilitadores.





A UAB Itapevi será o espaço físico onde os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e realizam atividades como provas e discussões em grupo. No local, também podem ser solicitados serviços de secretaria acadêmica e o esclarecimento de dúvidas.





Inscrições





Para participar, não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio. As inscrições vão até o dia 28 de dezembro (quinta-feira), às 23h59. O valor é de R$ 30,00.





Os pedidos de isenção da taxa de inscrição para pessoas de baixa renda podem ser realizados até esta sexta-feira (15), às 23h59.





O período de análise da documentação será de 9 a 21 de janeiro de 2024. A lista definitiva de inscrições será divulgada às 20h de 30 de janeiro de 2024.





A convocação para matrículas acontece entre os dias 5 e 7 de fevereiro. A aula inaugural no dia 24 de fevereiro de 2024.





Como fazer?





(CLIQUE AQUI). Os interessados deverão criar o cadastro no portal de processos seletivos do IFSP, preencher eletronicamente o formulário de inscrição e do perfil do candidato





Também deverão apresentar a documentação probatória de vínculo como professor da Educação Básica em efetivo. No sistema, haverá o campo destinado à inserção dos documentos que deverão ser feitos em arquivos únicos, individualizados, no formato pdf.





A apresentação de declaração de vínculo efetivo no ano de 2024 deverá ser realizada no ato da matrícula, sendo de caráter eliminatório, portanto, não há campo para a submissão no ato da inscrição.





Mais informações





A UAB Polo Itapevi atende de segunda a sexta-feira, das 14h às 22h. O telefone para contato é 4143-8400 (Ramal 4400/4401) ou 4142-7854. O e-mail é secretaria.uabitapevi@gmail.com.





Mais informações sobre o processo seletivo pelo link https://processoseletivo.ifsp.edu.br/. Dúvidas e outras informações, ainda podem ser obtidas pelo e-mail estudeaqui@ifsp.edu.br.