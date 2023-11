Lotofácil: aposta de Cotia ganha quase R$300 mil após acertar todos os números

Quem será que foi o sortudo ou a soturda?

Foto: Agência Brasil

Dez apostas, uma delas de Cotia, acertaram as 15 dezenas sorteadas nessa segunda-feira (27) no concurso 2964 da Lotofácil. Cada uma delas ganhou um prêmio de R$ 291.096,03.





Os números sorteados foram 01-03-04-05-07-09-10-11-12-14-18-20-22-23-25.





As apostas vencedoras do prêmio principal são das seguintes cidades: Juazeiro (BA), São Luís (MA), Recife (PE), Volta Redonda (RJ), Porto Velho (RO), Cotia (SP), Guarulhos (SP) e São Paulo (SP); uma aposta de Barueri (SP) e outra de São Paulo (SP), feitas em canais eletrônicos, também cravaram as 15 dezenas.





Houve 1.094 apostas com 14 acertos. Cada uma recebe um prêmio de R$ 388,27.





Como apostar





Na Lotofácil é possível marcar de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. A premiação é distribuída para quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.





Você pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da "Surpresinha", ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da "Teimosinha".





A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3. Os sorteios são realizados de segunda a sábado, sempre às 20h (horário de Brasília).