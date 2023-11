Câmara homenageia Defesa Civil de Cotia pelos serviços prestados após temporal

Homenagem foi concedida durante a sessão desta terça-feira (28)

Homenagem à Defesa Civil de Cotia

A Câmara Municipal de Cotia prestou uma homenagem aos agentes da Defesa Civil da cidade, durante a sessão desta terça-feira (28). A moção foi de autoria do vereador Felipe Variedade. Na tribuna, os parlamentares agradeceram os serviços prestados pelo órgão.





A moção foi concedida pelo trabalho da Defesa Civil no início do mês, após o forte temporal que atingiu a cidade e toda a região. “Devido ao elevado número de árvores que caíram em nossa cidade, a Defesa Civil agiu prontamente para desimpedir as vias públicas, removendo troncos e galhos que atrapalhavam a circulação da população”, diz trecho da homenagem.





Na tribuna, o secretário da pasta, Lincoln Júnior, agradeceu o reconhecimento e citou “um dos momentos mais difíceis” à frente da secretaria. “No dia 3/11, eu estava num evento e, quando vi, a cidade começou a escurecer. Aí veio aquele vento forte. Foram 7, 8 minutos e a gente já sabia o que estava por vir”, comentou.





De acordo com ele, em duas horas, a Defesa Civil recebeu uma média de 400 chamados. “Foi um momento muito difícil. Estou há quase 7 anos na Defesa Civil e eu nunca tinha visto nada parecido”, relata.





Autor da homenagem, Felipe Variedade falou sobre o trabalho dos agentes após a tempestade. "Sou suspeito para falar de vocês, pois acompanho a luta de vocês há algum tempo. Mesmo com pouca estrutura, por todo trabalho que vocês fazem, merecem ser reconhecidos.”





Todos os agentes receberam a moção de aplausos.