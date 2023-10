Thermas da Mata tem ingressos a partir de R$ 29,90 para curtir o parque no verão

Ação promocional é por tempo limitado e válida para dias de semana

O parque aquático Thermas da Mata está promovendo o Esquenta Black Friday, com entradas a partir de R$29,00 para crianças de 3 a 12 anos e R$39,90 para os adultos com utilização para os meses de dezembro a fevereiro. A ação promocional ocorre até o dia 31 de outubro.





A campanha é válida para aproveitar os dias da semana - exceto feriados - no empreendimento que está situado na estrada do Morro Grande.





Algumas das principais atrações incluem: a Praia da Mata, uma piscina de ondas com temperatura agradável de 32 graus; a Hot Island, piscina com cascata de 3 quedas e ofurôs com temperatura de até 36 graus; a Beach Kids; o Cyclone, um tobogã com 65 metros e o Space Music, o toboágua musical que combina música e efeitos visuais.