Programa Silvio Santos terá edição especial com Helen Ganzarolli no Animália Park

Atração vai ao ar neste domingo (8), em programa especial dedicado aos dia das crianças.

Ilustrativa





Neste domingo (8) o Programa Silvio Santos do SBT prepara um especial do Dia das Crianças e entre as atrações o quadro Helen Tá na Rua terá a apresentadora visitando o Animália Park, em Cotia, procurando pessoas que saibam tanto quanto você junto com os personagens Visconde de Sabugosa e Emília. Os escolhidos serão crianças que, dependendo da sorte, poderão levar até 2 mil reais.





Segundo o SBT o dominical será todo dedicado a celebrar o Dia das Crianças com um cenário imersivo, além de convidados que fazem a alegria da garotada e um auditório composto especialmente por crianças, em um clima nostálgico semelhante ao clássico Domingo no Parque. Os espectadores dessa época poderão matar a saudade e, aqueles que não conhecem, também irão se encantar.





O programa vai ao ar a partir das 20h.





Programa terá apenas crianças no auditório - Foto SBT