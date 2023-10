Itapevi anuncia construção do 1º Mercado Municipal da cidade; veja os detalhes

Entre os segmentos que serão contemplados, estão açougues, adegas, quitandas, empórios, mercearias, bazares, lojas de artigos para celulares, entre outros tipos

Foto: Divulgação / Prefeitura de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi iniciou a construção do primeiro Mercado Municipal da cidade, na Avenida Feres Nacif Chaluppe, no Centro, ao lado da Praça do Nordestino nesta quarta-feira (25).





A ordem de serviço foi liberada pelo prefeito Igor Soares (Podemos). O espaço contará com 40 boxes, com 93 vagas de estacionamento e a administração municipal vai investir R$ 18,6 milhões.





A expectativa é que a obra seja concluída em 12 meses e quando pronta, os comércios devem gerar em torno de 300 empregos diretos e indiretos.





“O novo espaço de compras vai aliar a parte tradicional que um mercado público tem com um visual bem bonito, amplo e moderno que a população de Itapevi e da região merece”, afirma o prefeito Igor Soares (Podemos).





Segundo a prefeitura, o novo centro comercial vai contar com dois pavimentos, rampas com acessibilidade, sanitários, saídas de emergência, fachada espelhada e mobilidade. Dessa forma, a administração disse que pretende estimular o comércio local e ainda oferecer uma gama de produtos e serviços com fácil acesso para a população.





Nos pavimentos





De acordo com a prefeitura, o pavimento térreo terá 1,7 mil metros quadrados, com a distribuição dos 40 boxes. Cada espaço para o comerciante será padronizado em aproximadamente 9 m2.





Entre os segmentos que serão contemplados, estão açougues, adegas, quitandas, empórios, mercearias, bazares, lojas de artigos para celulares, entre outros tipos. Também haverá os serviços de lotérica, relojoarias e chaveiros. Da parte gastronômica, existe a previsão de ter lanchonetes e pastelarias.





Ainda no térreo, o público poderá circular por cinco corredores para passear e acessar os boxes. Os frequentadores terão acesso a dois banheiros - um masculino e feminino -, à escada e a um elevador de acessibilidade para deficientes. Ambos levam o público para o segundo pavimento.





Também no pavimento principal, irá funcionar a administração do Mercado e estarão localizadas as câmaras frias responsáveis pelo recebimento de produtos perecíveis. Os funcionários dos boxes e da administração terão à disposição dois amplos vestiários, com 27 metros quadrados cada.





O mezanino do Mercado vai disponibilizar 667 m2 para os frequentadores. Esse local terá restaurantes, lanchonetes e cafeterias, outros dois banheiros, além de uma área de convívio, tipo lounge.





Estacionamento e área de descarga





Do lado de fora, o estacionamento todo arborizado vai oferecer 93 vagas de veículos, dos quais três são destinadas para deficientes. Além disso, serão outras 20 para motocicletas.





Na lateral do prédio, haverá uma área de carga e descarga para o tráfego de caminhões responsáveis pelo transporte das mercadorias para o Mercado.