Movimento espírita realiza encontro cultural em Barueri neste domingo (6)

Evento será repleto de cultura, arte, apresentações musicais, palestras e atividades para as crianças; saiba mais

Museu da Bíblia em Barueri. Foto: Reprodução

Com o tema ‘Reconciliação e importância do perdão’, o Encontro Cultural Espírita será realizado neste domingo (6) com diversas atrações musicais e palestras. O evento, que será aberto ao público das 9h às 17h, acontece no Museu da Bíblia, em Barueri.





O encontro é organizado pelas USEs (União das Sociedades Espíritas) Intermunicipais de Cotia e Carapicuíba, e também pela USE Municipal de Osasco com apoio da USE Regional de São Paulo.





Os grupos teatrais Leon Deni e André Tadeu Cia Paulista, além do Coral Amornizando, estarão entre as atrações artísticas do evento, que contará ainda com a dupla de cantores Ricardo e Eduardo, Nilson e Denise no Sax, Violão e voz, a banda Valdir da Silva Ferreira e voz e a dupla de músicos Jim Ihara e Robson Vale.





Entre os palestrantes estarão Bruno Rodrigues, Francisco Gabilan, poeta Neto Rossi e José Campaner.





ENCONTRO INFANTIL





O Encontro Cultural Espírita ainda contará com a parte da infância, que terá atividades voltadas para as crianças. Na parte cultural para os pequeninos, Ala Mitchel, autor dos livros espíritas da Turma da Mônica, fará uma tarde de autógrafos. O Grupo Arte na Lata e o músico Dariel também farão suas apresentações para o público infantil.





POR AQUI. Para as atividades infantis, será necessário se inscrever antecipadamente





O Museu da Bíblia está localizado na Avenida Pastor Sebastião Davino dos Reis, 672, Vila Porto, Barueri, São Paulo (SP).