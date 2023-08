Metroviários de SP podem entrar em greve na terça-feira (15)

Segundo o sindicato, entre os motivos para a paralisação estão os planos do governo Tarcísio de Freitas de privatizar todas as linhas do metrô; saiba mais

Paralisação será decidida na segunda-feira (14). Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil

O Sindicato dos Metroviários de São Paulo anunciou que pode entrar em greve na próxima terça-feira (15). A paralisação foi anunciada ontem (10) e será decidida em uma assembleia marcada para a noite de segunda-feira (14).





A paralisação deve afetar as linhas 1–Azul, 2–Verde, 3–Vermelha e 15–Prata, administradas pelo Metrô.





Em comunicado, o sindicato afirma que, entre os motivos para a paralisação do metrô, estão os planos do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) de privatizar todas as linhas do metrô.





Outro argumento dos metroviários, segundo o comunicado divulgado nesta quinta-feira (10), é o pregão — agendado para 28 de agosto — para a contratação de uma empresa que realizará o serviço de manutenção da linha 15–Prata do monotrilho.





Leia abaixo o comunicado na íntegra





A categoria metroviária poderá entrar em greve em 15/8 (terça-feira) para garantir um atendimento de qualidade à população. Governador Tarcísio quer terceirizar manutenção da Linha 15 do Monotrilho e privatizar todas as linhas do Metrô e da CPTM.





Tarcísio quer entregar a manutenção da Linha 15 para empresários. Isso é uma aventura, uma irresponsabilidade! Um serviço tão importante não pode ficar nas mãos de empresas que só visam o lucro. Se isso se concretizar, a segurança dos passageiros e funcionários estará em risco! Não podemos permitir!





Mas a aventura de Tarcísio é ainda maior e ele quer precarizar os serviços com a entrega de todas das linhas do Metrô e da CPTM. A privatização das Linhas 8 e 9 já mostrou que só os empresários ganharam. Os passageiros são prejudicados constantemente, com atrasos, falhas e graves acidentes.