Cotia abre inscrições para o programa ‘Emagrecer Certo’

Proposta tem como objetivo incentivar as pessoas acima do peso ou com obesidade a praticarem atividade física e se alimentarem corretamente; saiba mais

A Prefeitura de Cotia abriu as inscrições para o programa ‘Emagrecer Certo’, cujo objetivo é a perda de peso, qualidade de vida, controle de doenças crônicas e bem-estar.





Para participar das atividades, a inscrição deve ser feita na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. O programa acontecerá nas UBSs Atalaia, Rio Cotia e Caucaia do Alto a partir do dia 6 de setembro.





SOBRE O PROGRAMA





O Emagrecer Certo foi lançado há cinco anos com a proposta de incentivar as pessoas acima do peso ou com obesidade a praticarem atividade física e se alimentarem corretamente.





As atividades são coordenadas por uma equipe multiprofissional que conta com Enfermeira, Técnica de Enfermagem, Preparador Físico, Nutricionista, Psicólogo, entre outros.





Os participantes acompanham palestras, tiram dúvidas, participam de rodas de conversa e de atividades físicas.





Os organizadores do programa ainda estimulam a solidariedade, ao final de cada edição, os participantes doam alimentos em quantidade equivalente aos quilos eliminados. A doação é revertida ao Fundo Social.





Serviços





Inscrições para o Programa Emagrecer Certo – 2º Semestre





Local de inscrição: Unidade Básica de Saúde





Das 8h às 16h





Apresentar documento de identificação e comprovante de endereço





Local das atividades:





UBS Atalaia – todas as quartas-feiras, às 18h





UBS Rio Cotia – todas as quartas-feiras, às 8h





UBS Caucaia do Alto – todas as quartas-feiras, às 8h





Início das atividades: 6 de setembro de 2023