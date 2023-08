Ator diz que chorou ao chegar perto do ‘Sr. Barriga’, que grava série da Globo

Mattheus Will contou sua experiência ao podcast Bom Papo e Cia e revelou spoilers da nova série

Édgar Vivar, o Sr Barriga, grava nova série da Globo. Foto: Reprodução

Ele não sabia se poderia contar, mas contou. Mattheus Will, que acompanha as gravações da nova série "No Corre", novo humorístico que irá ao ar no Multishow e na Globo, revelou alguns bastidores do programa ao podcast Bom Papo e Cia.





O ator disse que chorou ao chegar perto Édgar Vivar, conhecido por interpretar Sr. Barriga e Nhonho em "Chaves". Vivar interpreta Manolo, um estrangeiro que frequenta a vila onde moram os personagens de "No Corre", que tem estreia prevista para novembro no Multishow e em fevereiro de 2024 na Globo.





Mattheus Wil com os apresentadores Neto Rossi e Rudney Oliveira, do Bom Papo e Cia. Foto: Estúdio MAN

Veja abaixo o que o ator revelou ao Bom Papo: