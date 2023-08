Após intenso calor, frente fria chega na região e traz chuva no final de semana

Segundo a previsão do tempo, final de semana em Cotia deve ser de chuva e muito frio; veja

O estado de São Paulo permanece dentro da área de atuação de uma forte onda de calor, que se espalhou pelo Brasil nesta terceira semana de agosto de 2023.





O Instituto Nacional de Meteorologia registrou temperaturas elevadas nessa quarta-feira (23). Mas o calor aumentou ainda mais em várias regiões paulistas nesta quinta-feira (24). Os termômetros na cidade de Cotia, por exemplo, marcam 32ºC.





Mas para quem gosta de calor, já pode ir se despedindo dele. Segundo o Clima Tempo, a chuva chega na noite de hoje na região, já derrubando a temperatura. Deve começar a chover por volta das 18h e se estender por toda a noite e madrugada.





As condições para chuva aumentam nesta sexta-feira (25) e no último fim de semana do mês, com a passagem de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o estado de São Paulo.





A chuva do fim de semana deve ocorrer em todo o estado e pode cair moderada a forte em várias áreas. Em Cotia, a previsão é de chuva durante o sábado e domingo, com temperaturas entre 10ºC e 16ºC.