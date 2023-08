Alunas denunciam escola em Cotia por trancar banheiros com cadeados

Por meio da Seduc, unidade justificou o motivo, mas entrou em contradição; veja a reportagem

Foto do banheiro da escola estadual

Por Neto Rossi





Alunas da Escola Estadual Odair Pacheco Pedroso, em Cotia, denunciam que a direção da unidade está trancando as portas dos banheiros masculino e feminino com cadeados.





Segundo a denúncia, encaminhada ao Cotia e Cia, desde a semana passada a escola vem adotando essa medida, chamada de “arbitrária” pelos alunos do período noturno.





“Desde o início da semana passada foram colocadas essas trancas com cadeados nas portas dos dois banheiros da escola. No início, eles estavam trancando quando acabava o intervalo, para mandar as pessoas para a sala de aula. Mas, depois, começou a ficar trancado em horário de aula. Uma aluna foi usar e eles não quiseram abrir o banheiro”, relata uma estudante do período noturno que preferiu não ser identificada.





Segundo ela, o coordenador da unidade escolar disse que os alunos, por irem em dupla ou em grupo ao banheiro, tinham perdido o direito de utilizá-los. “E que a partir de agora, quem quisesse usar o banheiro, teria que ir até a sala dele convencê-lo”, completa.





A versão contada por ela foi ratificada por outra aluna do mesmo período. Inclusive, foi essa aluna quem presenciou a fala do coordenador para uma colega. "Estava no final da quarta aula e pedi ao professor para ir ao banheiro. Mas quando cheguei, a porta [do banheiro] estava trancada. Eu vi uma inspetora parada no corredor e disse a ela que precisava usar o banheiro. Ela então me falou que eu tinha que conversar com o coordenador", relata.





Quando foi procurar o coordenador, ela disse que se encontrou com outra colega, que precisava usar o banheiro para fazer a troca do absorvente. Mas o direito foi negado, segundo ela, pelo coordenador da escola. "Quando fomos falar com o coordenador, ela debochou e disse que não ia abrir o banheiro para a gente. Que teríamos que convencê-lo abrir o banheiro pra gente. A menina que estava comigo falou que precisava trocar o absorvente, mesmo assim ele negou", conta.





VERSÃO DA ESCOLA É CONTRADITÓRIA





Cotia e Cia fez contato com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc). Por telefone, a assessoria da pasta informou a versão da escola, que contradiz as fotos enviadas pelas alunas à reportagem (veja mais abaixo).





A escola informou, segundo a Seduc, que os banheiros foram trancados “por menos de meia hora” para ser realizada uma manutenção. E que essa medida foi apenas em um dia.





No entanto, essa informação não corresponde com a realidade. As imagens enviadas ao Cotia e Cia mostram os dois banheiros trancados em três dias e em três horários diferentes.





Montagem com as 3 fotos enviadas ao Cotia e Cia, em dias e em horários diferentes



Após publicação desta reportagem, a Seduc enviou uma nota, informando novamente que o banheiro feminino da Escola Estadual Odair Pacheco Pedroso foi temporariamente fechado devido à realização de uma "manutenção pontual" motivada por um vazamento. "Durante esse período de manutenção, as alunas poderiam usar o banheiro das professoras", disse.





A nota segue dizendo que essa manutenção foi concluída na segunda-feira (28). Já na terça-feira (29), a pasta disse que o banheiro precisou ser fechado para controlar o vazamento, "que foi resolvido rapidamente". "Todos os banheiros estão em pleno funcionamento e disponíveis para uso dos alunos", conclui.





Vale ressaltar que a nota foi enviada ao Cotia e Cia após a reportagem enviar as fotos provando que o banheiro havia sido trancado em diferentes dias e em diferentes horários.





(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 17H28 DO DIA 30/08/2023 COM A NOTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SP)