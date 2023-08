‘A Corda, Neném’: Wil Delarte lança seu 6º livro neste sábado (12) em Cotia

Obra do escritor cotiano será lançada durante a 3ª edição do Sarau Para Elos, na Biblioteca Batista Cepelos; saiba mais

Wil Delarte e seu sexto livro 'A Corda, Neném'. Foto: Sônia Regina Bischain

Morador de Cotia, Wil Delarte estará lançando seu 6º livro, intitulado ‘A Corda, Neném’, durante a 3ª edição do Sarau Para Elos. O evento será realizado neste sábado (12), a partir das 19h, na Biblioteca Batista Cepelos, localizada na avenida Prof. Manoel José Pedroso, 1147, Parque Bahia, próximo à Prefeitura de Cotia.





A obra, de acordo com o autor, é a segunda dentro de uma hexalogia poética voltada às forças elementares da natureza. “A história sócio-política mundial – e do Brasil, obviamente – dos últimos dez anos perpassa cada página através de pichos, lambes e poemas marginais. Uma posição geográfica é tomada, a das periferias – que como engrenagem e palco principal veem o mundo se desfazendo em farelos totalitários”, descreve.





Além de escritor, Delarte é idealizador do canal cultural (YouTube) “Universos para Elos” e também produtor artístico e editor no selo ORUM Artes. Membro da organização do Sarau Para Elos, ele ainda escreve para o portal “Cotia & Cia”, assinando mensalmente a coluna “O Olho do Furacão”.





SOBRE O SARAU





Além do lançamento do livro, o Sarau Para Elos receberá as participações do Coral Nossa Voz, Nota Rubra, Cia Kadife Dunya, Lufe Herlinger, Denise Meira e Inimar dos Reis (veja mais abaixo a descrição de cada convidado). O evento é gratuito e para todas as idades.





No dia, o microfone estará aberto para quem quiser se apresentar. O evento conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Lazer, da Secretaria de Comunicação e do Cotia e Cia.





SOBRE OS CONVIDADOS





INIMAR DOS REIS





Músico, ator e pesquisador da cultura popular brasileira, natural de Jequitinhonha/MG, iniciou sua carreira no circo e teatro. Participou de vários encontros culturais e festivais de música em Minas Gerais e São Paulo. Atuou em cinema e apresentações em TV.





Tem como objetivo difundir a cultura tradicional brasileira a partir de sua pesquisa pessoal, de vivências e experiências diretas com as manifestações populares e seus mestres.





É artista e produtor do Grupo Folias e Folguedos que apresenta teatro popular e shows interativos.





LUFE HERLINGER & DENIZE MEIRA





Com um repertório que vai da música brasileira antiga ao Jazz e Pop contemporâneo, o violonista e guitarrista Lufe Herlinger acompanha a cantora lírica Denize Meira em uma apresentação cheia de surpresas musicais. Ambos são professores de música e há muitos anos lecionam em Cotia tendo atendido centenas de alunos.





NOTA RUBRA





A Nota Rubra é um duo e banda formado por Eduardo Massari e Luciana Kamata, ou apenas "Massari e Nana". Ambos são cantores e instrumentistas com formação musical e anos de estrada, trazendo as próprias interpretações de vários estilos musicais, indo desde o tradicional pop/rock e MPB até jazz, blues, samba, sertanejo, forró, axé, country, músicas estrangeiras e muito mais.





CORAL NOSSA VOZ





Formado por um grupo de amigos em 2018, na casa Atitude de Amor, o Coral Nossa Voz canta um repertório variado, prezando por músicas que passam mensagens de amor, amizade e esperança. O Coral Nossa Voz canta por todos e para todos.





CIA KADIFE DUNYA





A Cia Kadife Dunya é uma companhia de dança que promove a fusão mágica entre a dança e o empoderamento feminino, com performances incríveis que celebram a força e a expressão das mulheres.





Sua arte, conexão e confiança através da dança, é uma verdadeira inspiração para todos.





SERVIÇO





O que: Sarau Para Elos + lançamento do livro ‘A Corda, Neném’, de Wil Delarte





Quando: Dia 12 de agosto, às 19h





Local: Biblioteca Batista Cepelos (Avenida Prof. Manoel José Pedroso, 1147, Parque Bahia, próximo à Prefeitura).





Entrada gratuita e para todas as idades