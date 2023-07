Restaurante lança "Sushi da Barbie" em Cotia

O I Love Sushi, em Cotia, também entrou na onda cor-de-rosa do mundo da Barbie. O filme foi lançado nessa quinta-feira (20) no cinema.

Batizado de 'Sushi da Barbie', ele é feito com uramaki de salmão e corante alimentício.



Assim como os trajes encantadores da Barbie, os sushis são cuidadosamente elaborados com atenção aos detalhes. Cada peça é uma pequena obra de arte culinária que não apenas satisfaz o paladar, mas também encanta os olhos.

Preparado pelos chefs especializados, o Sushi da Barbie é uma combinação perfeita de sabor e estética.





Para experimentar a novidade, basta fazer o pedido através do link a partir das 19h desta sexta-feira (21). O Ilove Sushi atende Cotia centro e região, via delivery. Eles também são parceiros do podcast Bom Papo e Cia