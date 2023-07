Motorista de caminhão é preso transportando quase 400 tijolos de maconha

Flagrante foi efetuado pela Polícia Civil de Cotia

Droga foi apreendida pela Polícia Civil de Cotia. Foto: Divulgação / Polícia Civil





A Polícia Civil de Cotia prendeu, na noite de sábado (22), um motorista de 43 anos que transportava 398 tijolos de maconha. A droga estava debaixo de uma lona na parte traseira do caminhão. O flagrante aconteceu na altura do km 329 da rodovia BR 116, no município de Juquitiba (SP).





De posse das informações do transporte da droga, os policiais civis se dirigiram até a região e avistaram o caminhão. Ao realizar a abordagem, encontraram R$646 com o suspeito. Questionado se havia algo de ilícito na carreta, ele negou. Mas ao revistar, os policiais encontraram uma grande quantidade de droga embalada.





O suspeito foi conduzido até a Delegacia de Cotia. Ele permanece preso aguardando decisão da Justiça. A droga e o caminhão foram apreendidos.