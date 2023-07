Homem corta os pulsos dentro da delegacia após ser preso por furto em Cotia

Ele havia furtado um jogo de velas para carro

Delegacia de Cotia. Foto: Arquivos / Cotia e Cia





Um homem, de 30 anos, foi até uma loja de autopeças, em Cotia, e pediu um jogo de velas para o seu carro. O vendedor colocou a mercadoria em cima do balcão, mas ele a tirou da caixa, sem que o vendedor percebesse. O suspeito foi para casa sem pagar pelo produto.





Ao notar que a mercadoria havia sido furtada, o vendedor buscou informações e descobriu onde o suspeito morava. Foi até a sua residência e se deparou com ele já colocando as velas no carro.





Ao questioná-lo sobre o pagamento, o homem foi para cima do vendedor e passou a agredi-lo. Mas o vendedor conseguiu contê-lo até a chegada da GCM.





Já na delegacia, durante a elaboração do boletim de ocorrência, o suspeito tirou uma faca do bolso e cortou os próprios pulsos, causando pequenas lesões em um dos braços. Ele foi contido pelos guardas e encaminhado até a UPA do Atalaia, onde foi atendido.





Após ser liberado da unidade de saúde, ele voltou para a delegacia e recebeu voz de prisão pelo crime de furto a estabelecimento comercial. O homem segue preso aguardando decisão da Justiça.