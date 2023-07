Crianças autistas terão corte de cabelo gratuito em shopping da região

Ação acontece no dia 4 de agosto e é necessário se inscrever antecipadamente; saiba mais

Imagem ilustrativa / Instituto Lagarta Vira Pupa

Crianças autistas de 3 a 11 anos de idade terão um dia de corte de cabelo gratuito no Raposo Shopping. A ação solidária, em parceria com o Maxima Hair Barbearia, acontece no dia 4 de agosto, das 10h às 20h. Para participar, é necessário realizar a inscrição antecipadamente.





O shopping explicou que o espaço para realizar a ação será adaptado para que ele seja sensorialmente amigável, de acordo com as necessidades específicas de pessoas com distúrbios sensoriais.





“Os profissionais são especialmente treinados para atender a esse público, as luzes serão reduzidas para criar um ambiente mais calmo e agradável, o barulho do secador será evitado, além da ambientação com música suave para que o momento do corte seja tranquilo e não gere desconforto para os pequenos”, disse.





Para participar, basta fazer o agendamento pelo telefone (11) 95811-9891. O atendimento será prestado no próprio salão, localizado no Piso São Paulo, das 10h às 20h. As vagas são limitadas.





Serviço: Corte de cabelo solidário para crianças autistas





Onde: Maxima Hair Barbearia - Piso São Paulo (Rod Raposo Tavares, km 14,5 – São Paulo/SP)





Quando: 4 de agosto, das 10h às 20h





Quanto: gratuito





Classificação: livre





Inscrições: pelo telefone (11) 95811-9891