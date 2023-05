Projeto em Cotia oferece preparação gratuita para quem não concluiu Ensino Médio

Curso para a prova do Encceja é realizado aos sábados na Escola Estadual República do Peru; veja como realizar a inscrição

Aulas são realzizadas na E.E República do Peru. Foto: Divulgação

Um projeto desenvolvido na Escola Estadual República do Peru, em Cotia, oferece um curso gratuito para preparar os alunos que pretendem realizar a prova do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos).





O Encceja é uma prova do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para obtenção dos certificados do Ensino Fundamental e Médio.





As inscrições para o curso podem ser feitas até o dia 20 de maio por meio deste link. As aulas acontecem aos sábados, das 9h às 12h40, e vão até o dia 26 de agosto – um dia antes da aplicação da prova do Encceja.





Já a inscrição para a prova do Encceja acontece do dia 22 de maio ao dia 2 de junho [VEJA ABAIXO].





As aulas preparatórias tomam por base os conteúdos previstos no site do Inep, de acordo com as áreas de conhecimento que são exigidas no Encceja. As aulas são ministradas por tutores voluntários, sob a supervisão dos colaboradores-pesquisadores do projeto.





Qualquer pessoa que tenha interesse em se preparar para esse exame poderá frequentar as aulas, desde que atenda às seguintes exigências: ter idade mínima de 15 anos, a fim prestar o exame para o nível fundamental; ou tenha, no mínimo, 18 anos, a fim de ser avaliada e obter o certificado do nível médio.





INSCRIÇÃO PARA A PROVA DO ENCCEJA





22 de maio AQUI. As inscrições do Encceja 2023 são gratuitas e poderão ser feitas a partir do dia





Na inscrição, o participante deverá informar o número do seu CPF, sua data de nascimento, e-mail e telefone para contato.





Também será necessário indicar a unidade da federação e o município onde deseja realizar a prova, além do nível de ensino para o qual deseja a certificação.





O candidato que necessita de atendimento especializado também deverá indicar, no ato da inscrição, o recurso de acessibilidade de que necessita.





Neste ano, serão disponibilizados prova em braile, tradutor intérprete de Libras, prova com letra ampliada, auxílio para leitura, auxílio para transcrição, leitura labial, tempo adicional, calculadora, sala de fácil acesso, mesa e cadeira adequados e apoio para pernas e pés.





O prazo para as inscrições termina no dia 2 de junho de 2023.





MATERIAL DE ESTUDO





Para se preparar para o exame, o Inep disponibiliza em sua página na internet o material didático pedagógico de apoio aos participantes e professores que é composto por um volume introdutório, quatro volumes de orientações aos professores e oito volumes de orientações para o estudante.





As provas do Encceja obedecem aos requisitos básicos estabelecidos pela legislação em vigor, para o Ensino Fundamental e Ensino Médio.





Os exames são aplicados em um único dia, nos turnos matutino e vespertino. As datas de aplicação no Brasil e no exterior são distintas, assim como as provas para pessoas privadas de liberdade ou que cumprem medidas socioeducativas.





O exame é composto por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação. As provas objetivas avaliam as seguintes áreas de conhecimento e respectivos componentes curriculares:





Ensino Fundamental





Ciências Naturais;





Matemática;





Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação;





História e Geografia.





Ensino Médio





Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia);





Matemática e suas Tecnologias;





Linguagens e Códigos e suas Tecnologias e Redação (Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes e Educação Física);





Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia).





SERVIÇO





O QUE - Curso preparatório gratuito para alunos que vão fazer a prova do Encceja





ONDE – Escola Estadual República do Peru (R. Pintassilgo, 142 - Jardim Nova Coimbra, Cotia)





QUANDO – Aos sábados, das 9h às 12h40