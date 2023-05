Dia da “Musa da Beleza” entra para o calendário de eventos de Cotia

Evento é produzido e criado pelos empresários Abraão e Jane

1º evento da Beleza foi realizado em Cotia no mês passado. Foto: Divulgação

O “Dia da Musa da Beleza” entrou para o calendário oficial de eventos de Cotia. A proposta, de autoria do vereador Edson Silva, foi aprovada na sessão da Câmara Municipal desta terça-feira (9). O evento será realizado anualmente no mês de abril.





O evento teve a sua primeira edição realizada no mês passado. O concurso deu a vencedora um prêmio no valor de R$ 2 mil e uma viagem com tudo pago para Campos do Jordão (SP).





O concurso Musa da Beleza é promovido pelo Espaço Beleza Abraão & Jane.