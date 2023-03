Metrô de SP entra em greve nesta quinta-feira (23); veja linhas afetadas

Greve foi decidida pela categoria na nesta noite

Foto: Agência Brasil





Os metroviários decidiram, na noite desta quarta-feira (22), entrar em greve e paralisar as atividades da Companhia do Metropolitano do Estado de São Paulo (Metrô) por tempo indeterminado. A greve começa a partir da meia-noite desta quinta-feira (23). Amanhã haverá uma nova assembleia para decidir se a paralisação vai continuar.

Categoria decide: é GREVE! A partir da ZERO HORA de 23/3

Devido intransigência do governo e do Metrô a categoria decretou greve exigindo que a empresa pague nossos direitos, tbm o fim das terceirizações e abertura de concurso público mediante o quadro defasado de funcionários. pic.twitter.com/6FjDGKcWAt — Metroviários(as) de SP (@Metroviarios_SP) March 23, 2023









QUAIS LINHAS SERÃO AFETADAS





Linhas 1-Azul ; 2-Verde; 3-Vermelha e o monotrilho da linha 15-Prata.





O QUE REIVINDICA A CATEGORIA





A categoria exige o fim das privatizações e terceirizações do serviço de transporte por parte do governo; o aumento de contratações por concurso público de novos servidores para ampliação do quadro de funcionários, e também o pagamento do Abono da Participação dos Resultados e Lucros (PRL) que, segundo o sindicato, não foi repassado aos trabalhadores.