Cotia recebe em abril a 2ª edição da Caminhada e Corrida Inclusiva

Imagem da primeira Caminhada Inclusiva realizada no ano passado. Foto: Instituto Ame

O Parque Teresa Maia, na Granja Viana, vai receber, no dia 16 de abril, a segunda edição da Caminhada e Corrida Inclusiva de Cotia. O evento é organizado pelo Instituto AME e pela Clínica Vivere e conta com o apoio da Prefeitura de Cotia do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDDPcD).





As inscrições devem ser feitas pelo site www.iameong.com.br (na parte superior da página, abrir o link ‘Caminhada Inclusiva’). A organização cobrará taxa de inscrição.





Nesta edição, são esperados mais de 500 participantes, entre famílias atípicas (que possuem algum integrante com deficiência), simpatizantes, voluntários, atletas para a modalidade corrida virtual e empresas parceiras.





A ideia do evento surgiu da parceria entre as organizadoras Luciane Bomfim, do Instituto AME, e de Alessandra Russo, da Clínica Vivere.





O evento terá dinâmicas de recreação para as crianças, distribuição de frutas aos participantes, cobertura fotográfica, entre outras ativações. Além da tradicional Caminhada, essa edição contará com a corrida de 3km e 5km na modalidade virtual.