Circo Zanni, em Cotia, recebe ‘Carnaval Para Pequenos Foliões’ neste sábado (25)

Espetáculo é apresentado pela ‘Orquestra Modesta’, formada por palhaços músicos das mais renomadas companhias de teatro e circo de SP; veja como adquirir os ingressos

Orquestra Modesta. Foto: Marcos Willian / Divulgação

Circo Zanni, localizado no km 26 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia, recebe neste sábado (25), às 19h, o espetáculo ‘Carnaval para pequenos foliões’. A entrada está R$60 (inteira) e R$30 (meia). Veja AQUI. , localizado no, recebe neste sábado (25), às 19h, o espetáculo. A entrada está).





A apresentação é realizada pela Orquestra Modesta, formada por palhaços músicos das mais renomadas companhias de teatro e circo de São Paulo que produzem arte para crianças.





Em seis carnavais, a Orquestra já se apresentou em diversos palcos, como no Sesc Pinheiros, Sesc Pompeia e Sesc Campo Limpo.





Agora, em seu sétimo carnaval, a proposta é apresentar seu repertório autoral no show “Carnaval Para Pequenos Foliões”, reunindo músicas do seu primeiro disco “Canções Para Pequenos Ouvidos”, lançado pelo Selo Sesc, e do segundo espetáculo "Canções Para Pequenos Ouvidos 2" (que estreou em 2022), em arranjos carnavalescos; além de releituras de clássicos do carnaval.





“O objetivo é proporcionar ao público de pais e filhos numa mesma tarde de carnaval a experiência do bailinho, apresentando um espetáculo com rigor musical e cênico e ao mesmo tempo, fazendo uma interação lúdica e delicada com a plateia, aproveitando a liberdade que o palhaço tem de brincar e de jogar com boas doses de improvisação e graça”, disse a Companhia.





SERVIÇO





Espetáculo “Carnaval Para Pequenos Foliões”





Data: 25/02 (Sábado)





Horário: às 19h





Local: Circo Zanni - Rua Vaticano, nº 2 - Jd. Fontana - Km 26 da Rod. Raposo Tavares - Cotia/SP