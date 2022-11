Postos de combustíveis registram filas em Caucaia do Alto

Filas são provocadas pela possível falta de combustíveis devido às manifestações

Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia





Motoristas fazem longas filas para abastecer em dois postos de combustíveis no centro de Caucaia do Alto, em Cotia. As imagens foram feitas pelo jornalista do Cotia e Cia, Rudney Oliveira, por volta das 12h desta terça-feira (1º).





Cada motorista, segundo ele, está levando, em média, 20 minutos para conseguir abastecer.





A alta demanda de carros se dá em razão pela possível falta de combustíveis, devido a paralisação dos caminhoneiros e bloqueio das rodovias em todo Brasil. Após o resultado das eleições do último domingo (30), vários motoristas de caminhão têm protestado contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).