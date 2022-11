Os momentos de terror vividos por uma família durante assalto na Granja Viana

Criminoso fez uma família toda de refém, agrediu as vítimas e ainda ameaçou estuprar uma mulher; reportagem do Cotia e Cia narra os momentos de pânico vividos por marido, esposa, uma idosa, um bebê de 7 meses e uma criança de 3 anos

Foto: Pixabay

Marido, mulher, sogra, um bebê de 7 meses e uma criança de 3 anos viveram momentos de terror durante um assalto à residência na Granja Viana, em Cotia, na noite dessa terça-feira (1º). Um criminoso rendeu a família, fez por diversas vezes ameaças de morte e agrediu com violência as vítimas.





O crime aconteceu na Chácara Vianna (Rua Professora Ana Nastari).





Veja como foi a ocorrência abaixo (os nomes das vítimas foram alterados na reportagem).





Jonas está em casa com sua esposa e seus dois filhos na noite de terça. As crianças dormem. De repente, ele ouve um barulho do lado de fora. Assim que abre a porta, se depara com um homem encapuzado, que imediatamente anuncia o assalto. O criminoso entra na casa e faz ameaças de morte, caso ele não o obedeça.





O bandido entra e rende Maria, esposa de Jonas. Maria fica deitada na cama. O homem encapuzado então pega cadarços de tênis e alças de uma bolsa para amarrar Jonas, que está deitado no chão. Enquanto rende as vítimas, o bandido não para de fazer ameaças de morte: “Se alguém fizer algo, vou matar a todos”, dizia constantemente.





O assaltante pergunta quantas pessoas há na casa. Maria informa que, além deles, apenas se encontra sua sogra, que está no andar inferior.





Logo em seguida, o homem encapuzado pede joias e dinheiro, mas Jonas informa que não tem. A resposta irrita o criminoso, que começa a agredi-lo com chutes e socos.





Após as agressões, o bandido pede para Maria levá-lo até onde se encontra sua sogra, dona Eva, que também é amarrada por ele.





No andar de cima, Jonas está amordaçado e escuta o barulho vindo dos cômodos de onde está sua esposa e sua mãe. O assaltante volta até onde se encontra Jonas. Maria e Eva estão amarradas. A mãe de Jonas tem ferimentos e está sangrando. Mesmo assim, ele continua agredindo as três vítimas com chutes e socos.





O bandido então pede a chave do carro e obriga Maria o ajudar a colocar todos os itens da casa que ele havia roubado, dentre eles, ventiladores, aparelhos de televisão, pares de tênis, celulares, pulseiras e relógios. Ele anuncia que venderia os objetos e depois abandonaria o veículo. O criminoso ameaça estuprar Maria em caso de desobediência. Ele está encapuzado, mas Maria conseguiu ver o seu rosto em determinado momento em que abriu a geladeira da casa para comer algo.





Antes de adentrar o veículo, o criminoso manda Maria pegar seu bebê, de apenas 7 meses, para irem juntos, pois caso fossem parados pela polícia, ele diria que eram marido e mulher. Jonas e sua mãe ficam na casa, amarrados.





O bandido tenta dar partida no veículo. Mas sem sucesso. Ele tenta por diversas vezes até conseguir. Porém, como ele não sabe dirigir, acaba colidindo com um muro da casa vizinha.





Neste momento, Jonas consegue se desamarrar e também solta a sua mãe. Devido aos barulhos, os vizinhos já haviam chamado a polícia.





Maria está no carro com o homem encapuzado. Após colidir com o muro, ele acessa a via, mas colide novamente, desta vez, em um poste. Irritado, ele pede para Maria assumir a direção, mesmo com o bebê no colo.





O bandido sai do veículo e começa e empurrá-lo. Neste instante, o motorista de uma caminhonete passa e pergunta o que está acontecendo. O criminoso disfarça e diz que está tudo bem. Mas o motorista observa que Maria apresenta um semblante de nervosismo e começa a desconfiar que tinha algo de errado.





Maria aproveita a distração do criminoso e consegue escapar com seu bebê no colo em direção a caminhonete. O bandido percebe e foge a pé.





Maria está na caminhonete com seu bebê e o motorista. Eles estão em busca de ajuda. Neste instante, duas motocicletas da Polícia Militar se aproximam. Os agentes da corporação falam que já estavam indo até a residência de Maria, pois já haviam recebido o chamado para uma ocorrência de roubo.





A caminho da casa de Maria, os policiais encontram o criminoso na rua. Ele tenta correr, mas é capturado. Ele assume o crime e é preso em flagrante.





O homem encapuzado que provocou terror à família é identificado: Erisvan Silva de Souza, de 32 anos. Ele assume o crime, mas nega que ameaçou estuprar Maria. À Polícia Civil, conta que mora na rua e que seu plano era seguir até Carapicuíba e abandonar Maria, o bebê e o veículo no local.





Todos os objetos roubados foram devolvidos às vítimas. O crime foi registrado no 2º Distrito Policial de Cotia como roubo a residência.