Monja do Templo Zu Lai recebe título de cidadã cotiana

Apenas um vereador foi contrário à homenagem

Miao You, monja do Templo Zu Lai. Foto: Reprodução

A monja budista do Templo Zu Lai Miao You recebeu título de cidadã cotiana durante a sessão da semana passada na Câmara de Cotia. A homenagem, concedida pelo vereador Edson Silva (Republicanos), recebeu 12 votos favoráveis e um contrário do vereador Johny Santos (PMN).









Miao, que também é membra do Conselho Municipal da Mulher, é uma das responsáveis pelo projeto social ‘Filhos de Buda’, que desde 2003 já atendeu mais de 3 mil crianças e jovens de comunidades do km 21 da Raposo Tavares.





A líder do Templo Zulai, que é o maior templo budista da América Latina, já ministrou palestras e cursos em diversas universidades e empresas. Miao também participou da Bienal Internacional do Livro deste ano. Na ocasião, ela lançou o ‘Café com Darma’, livro que reúne seus ensinamentos semanais proferidos durante o período da pandemia.