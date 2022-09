Conheça os candidatos de SP ao Senado na mais concorrida eleição em 30 anos

No Brasil, há 241 candidatos registrados para 27 cadeiras em disputa; confira

Foto: Edilson Rodrigues / Agência Senado

A eleição para o Senado em outubro tem 241 candidatos registrados para 27 cadeiras em disputa, o que dá uma média de 8,9 postulantes por vaga. É a mais concorrida em pelo menos 30 anos, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral.





Em alguns estados, a disputa é ainda mais acirrada do que a média. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem 13 pretendentes ao Senado, seguido de Pará, com 12 candidatos e São Paulo, com 10





Os estados com menor concorrência são Ceará, com 4 candidaturas, e Alagoas e Maranhão, com 5. Bahia e Mato Grosso do Sul têm 6 pretendentes cada.













Fonte: Agência Senado