Prefeitura abre inscrições para o programa ‘Mãe Cotiana’

Projeto entrega às gestantes participantes um kit de enxoval completo, com carrinho de bebê, saída de maternidade, banheira, mamadeiras, fraldas, itens de higiene, entre outros; veja como faz para se inscrever

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, abre hoje (15) as inscrições para o Projeto 'Mãe Cotiana’, que entrega às gestantes participantes um kit de enxoval completo, com carrinho de bebê, saída de maternidade, banheira, mamadeiras, fraldas, itens de higiene, bolsa, entre outros. As inscrições vão até o dia 26 de setembro.





Segundo a Prefeitura, desde o lançamento, o programa já atendeu mais de 1.750 kits de enxoval do bebê para gestantes que realizam acompanhamento de pré-natal na rede municipal de saúde e que atendem aos pré-requisitos [veja abaixo].





Para se inscrever, basta entrar em contato pelo CRAS/CREAS On-line, pelo Whatsapp (11) 96300-7500. A interessada deve enviar uma mensagem de texto, um ‘olá’, e esperar o recebimento da lista de opções. Aí é só responder com o número ‘5’ (opção referente ao Mãe Cotiana) e seguir as orientações das mensagens a seguir.





Quem pode se inscrever?





Cadastro: De 14 a 35 semanas de gestação . Gestantes moradoras de Cotia há pelo menos um ano, ter caderneta da gestante, ter inscrição no Cadastro Único e Número de Inscrição Social (NIS), renda familiar de até três salários mínimos. Estar no períod gestacional entre 14 e 35 semanas.





Inscrições





CRAS/CREAS On-line – Whatsapp (11) 96300-7500





Enviar um ‘olá’ | Ao receber a lista de opções, responder ‘5’ (referente ao Mãe Cotiana) e seguir as orientações das mensagens a seguir





Documentos Necessários:





RG e CPF da gestante ou responsável





Folha resumo V 7 (NIS atualizado)





Comprovante de residência mês atual e ano anterior ( comprovar 01 ano de moradia em Cotia)





Caderneta da gestante ( mínimo de 03 consultas na UBS do município)